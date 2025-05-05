Volkswagen готовит седан Aura

Volkswagen Aura будет входить в линейку ID. Ту же платформу CMP разделят кроссоверы ID.Evo и ID.Era. Для производства задействуют все китайские заводы марки: седан встанет на конвейер FAW-VW, небольшой паркетник пропишется на фабрике VW-Anhui (СП с JAC), а полноразмерный гибрид будут выпускать на фабрике SAIC-VW. Новинки появятся на рынке через год.

Благодаря китайским партнёрам сроки разработки электрифицированных моделей Volkswagen удалось сократить на треть. Скорость была очень важна, ведь линейка Volkswagen ID на платформе MEB ожиданий не оправдала, а топливными моделями удерживать долю рынка в Китае невозможно. Новые модели VW нацелены на молодых китайских покупателей и должны быть доступными.