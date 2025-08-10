https://news.day.az/azerinews/1773249.html Ağdərədə meşə yanğınları davam edir Ağdərədə yanğınlar meşə massivində davam edir. Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, baş verən yanğının alovu genişlənərək meşəlik ərazisinə keçib.
Ağdərədə meşə yanğınları davam edir
Ağdərədə yanğınlar meşə massivində davam edir.
Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, baş verən yanğının alovu genişlənərək meşəlik ərazisinə keçib.
Hazırda Suqovuşan kəndi ərazində dağlıq ərazidə yerləşən meşə massivində davam edən yanğına qurudan FHN-nin yanğınsöndürən əməkdaşları və havadan Aviasiya dəstəsinin 2 helikopteri cəlb olub.
Yanğınsöndürmə əməliyyatlarını davam etdirir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре