Ağdərədə meşə yanğınları davam edir

Ağdərədə yanğınlar meşə massivində davam edir.

Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, baş verən yanğının alovu genişlənərək meşəlik ərazisinə keçib.

Hazırda Suqovuşan kəndi ərazində dağlıq ərazidə yerləşən meşə massivində davam edən yanğına qurudan FHN-nin yanğınsöndürən əməkdaşları və havadan Aviasiya dəstəsinin 2 helikopteri cəlb olub.

Yanğınsöndürmə əməliyyatlarını davam etdirir.