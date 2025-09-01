Aİ Cənubi Qafqazda əlaqələrin inkişafına dəstək verməyə hazırdır
Aİ Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasına dəstəyini davam etdirəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Maqdalena Qrono X sosial şəbəkədə məlumat yayıb.
O bildirib ki, Aİ yaxın tərəfdaş rolunu oynamağa davam edəcək və Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin tam normallaşdırılması, həmçinin nəqliyyat və kommunikasiya infrastrukturunun inkişafı imkanlarının həyata keçirilməsində fəal iştirak edəcək.
Qrono əlavə edib ki, Aİ nümayəndə heyəti ilə birlikdə bu həftə Azərbaycana səfər ediblər və yerli tərəfdaşlara təşəkkürlərini çatdırıblar. O həmçinin Naxçıvana səfəri zamanı yerli nəqliyyat infrastrukturu ilə tanış olub və Aİ-nin tam normallaşmanın bütün aspektlərinə dəstəyini gücləndirməyə hazır olduğunu vurğulayıb.
