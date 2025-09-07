Venesiya Film Festivalının qalibləri bəlli olub
82-ci Venesiya Film Festivalının qalibi bəlli olub. Hollivud rejissoru Cim Carmuşun çəkdiyi "Ata, Ana, Bacı, Qardaş" filmi festivalın əsas mükafatı - "Qızıl şir"ə layiq görülüb.
Day.Az "Variety"yə istinadən xəbər verir ki:
Dueyn Consonun rol aldığı "Crash Machine" idman filmi "Gümüş şir"lə mükafatlandırılıb.
Festivalın Qran-pri mükafatını tunisli rejissor Kauter Ben Haniya "The Voice of Hind Rajab" filmi ilə qazanıb.
"Üfüqlər" proqramında isə qaliblər belədir:
Ən yaxşı film - Devid Pablosun "En el camino" (Yolda) filmi,
Ən yaxşı rejissor - "Songs of Forgotten Trees" filminə görə Anuparna Roy,
Ən yaxşı aktyor - Cakomo Kovi,
Ən yaxşı aktrisa - Benedetta Porkaroli.
Ümumilikdə, festivalın əsas müsabiqəsində 21 film yarışıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре