İranın şimal-qərbində yerləşən Şərqi Azərbaycan vilayətində Araz Azad Ticarət Zonası Azərbaycan, Naxçıvan və Ermənistanla sərhəddə yerləşdiyi üçün xüsusi önəmə sahibdir.
İranın Araz Azad Ticarət Zonası qonşu ölkələrlə əməkdaşlıqda xüsusi önəmə sahibdir
İranın şimal-qərbində yerləşən Şərqi Azərbaycan vilayətində Araz Azad Ticarət Zonası Azərbaycan, Naxçıvan və Ermənistanla sərhəddə yerləşdiyi üçün xüsusi önəmə sahibdir.
Day.Az-ın məlumatına görə, bunu İran xarici işlər naziri Seyid Abbas Araqçi "İranın Azad və Ticarət Zonalarının imkanları və investisiya fürsətləri" konfransın kənarında yaradılan sərgidə Araz Azad Ticarət Zonasının pavilyonu ilə tanış olarkən deyib.
Araqçi bildirib ki, Araz Ticarət Zonası İranın önəmli və strateji ticarət zonalarından biridir və ona daha çox diqqət yetirmək lazımdır.
