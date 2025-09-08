https://news.day.az/azerinews/1778892.html Yamal Türkiyəni sənədsiz tərk etdi - VİDEO İspaniya millisinin və "Barselona"nın 18 yaşlı futbolçusu Lamin Yamal DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində Türkiyə ilə keçirilən oyundan sonra pasportunu itirib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, matçdan sonra Yamal uzun müddət sənədini axtarıb.
Yamal Türkiyəni sənədsiz tərk etdi - VİDEO
İspaniya millisinin və "Barselona"nın 18 yaşlı futbolçusu Lamin Yamal DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində Türkiyə ilə keçirilən oyundan sonra pasportunu itirib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, matçdan sonra Yamal uzun müddət sənədini axtarıb. O, pasportunu tapmaq ümidi ilə paltardəyişmə otağına qayıtsa da, nəticə dəyişməyib.
Gənc futbolçunun axtarışı səbəbindən milli komanda təxminən bir saat onu gözləmək məcburiyyətində qalıb.
Yamalın sənədsiz şəkildə Türkiyəni necə tərk etdiyi isə hələlik məlum deyil.
