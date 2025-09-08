Özbəkistan Nəqliyyat Nazirliyi Zəngəzur dəhlizindən keçəcək multimodal marşrutların perspektivlərini qiymətləndirib
Mərkəzi Asiya üçün Zəngəzur dəhlizi marşrutu Xəzər dənizi limanları və Cənubi Qafqaz ölkələri vasitəsilə Türkiyəyə yeni logistika yolunu açır. Gələcəkdə isə bu, Avropa bazarlarına birbaşa çıxışı təmin edərək, regional ticarətin coğrafiyasını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə Özbəkistanın Nəqliyyat Nazirliyindən olan mənbə danışıb.
"Müasir illərdə Özbəkistan bütün Avrasiya məkanını əhatə edən yeni quru və multimodal nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması, mövcudlarının isə müasirləşdirilməsi istiqamətində fəal praktiki addımlar atır",- deyə mənbə vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə, ən perspektivli istiqamətlər arasında Çin-Qırğızıstan-Özbəkistan və Özbəkistan-Əfqanıstan-Pakistan dəmir yollarının inşası qalır. Bu layihələrin gerçəkləşdirilməsi müasir multimodal marşrutların şəbəkəsini formalaşdırmağa imkan verəcək ki, onlar aşağıdakıları əhatə edəcək:
• Şərq-Qərb: Çin - Qırğızıstan - Özbəkistan - Türkmənbaşı (Türkmənistan) / Aktau (Qazaxıstan) - Bakı - Zəngəzur dəhlizi - Naxçıvan - Türkiyə - Avropa;
• Cənub-Qərb: Hind okeanı limanları (Qvadar / Kəraçi) - Pakistan - Əfqanıstan - Özbəkistan - Qazaxıstan - Xəzər dənizi limanları - Azərbaycan - Zəngəzur dəhlizi - Türkiyə - Avropa.
Uzunluğu təxminən 40-44 km olan Zəngəzur dəhlizi layihəsi ilk növbədə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə onun anklavı - Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında Ermənistanın Sünik (Meğri) rayonu vasitəsilə birbaşa əlaqəni təmin etməyə yönəlib. Layihənin əsas məqsədi Azərbaycanın Naxçıvanla nəqliyyat əlaqəsini üçüncü ölkələrin ərazisinə daxil olmadan sadələşdirməkdir ki, bu da regionun logistika zəncirlərinin səmərəliliyini və etibarlılığını artırır.
