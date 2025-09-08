Santuş AFFA-dan nə qədər təzminat alacaq?
Xəbər verdiyimiz kimi, futbol üzrə Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Fernandu Santuş istefaya göndərilib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, portuqaliyalının AFFA-dan nə qədər təzminat alması isə azarkeşlərdə böyük maraq doğuran məsələlərdəndir.
AFFA hələ Fernandu Santuşla müqavilə imzalaynda müqavilə üzrə maddi məsələləri gizli saxlamışdı və baş məşqçinin nə qədər maaş alacağı ictimaiyyətə açıqlanmamışdı.
Milli.Az-ın əldə etdiyi məlumata görə, Fernandu Santuşun millidəki illik maaşı 1,5 milyon avro təşkil edib. Bundan əlavə portuqaliyalının bir sıra xərcləri - ev kirayəsi, avtomobil icarəsi, ölkəsinə gediş-gəliş bileti üçün ödənişlər də AFFA tərəfindən qarşılanıb.
Rəsmi müqaviləyə əsasən Fernandu Santuşun hələ AFFA-ilə 2+1 il şərtilə müqavilə mövcud idi. Bu məsələni irəli sürən Fernandu Santuş AFFA-dan 4,5 milyon manat təzminat tələb edib.
