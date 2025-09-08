Gəlin qara ciyərini qayınanasına verdi - VİDEO
Türkiyədə ailə içində fədakarlıq nümunəsi yaşanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, gəlin öz qayınanasının həyatını xilas etmək üçün böyük addım atıb. O, qara ciyərinin bir hissəsini qayınanasına bağışlayıb.
Məlumata görə, uzun müddətdir qaraciyər çatışmazlığından əziyyət çəkən qadının vəziyyəti ağırlaşıb. Həkimlər transplantasiya əməliyyatını zəruri hesab ediblər. Ailə üzvləri arasında aparılan uyğunluq testlərində gəlinin orqanı uyğun gəlib.
Əməliyyat uğurla həyata keçirilib və qadının vəziyyətinin yaxşıdır. Həkimlər həm donora, həm də qəbul edənə müalicə prosesində xüsusi nəzarət edildiyini açıqlayıblar.
Hadisə Türkiyə mediasında geniş rezonans doğurub. Sosial şəbəkə istifadəçiləri gəlinin bu addımını "qayınana-gəlin münasibətlərinə gözəl örnək" adlandıraraq, onun fədakarlığını yüksək qiymətləndiriblər.
