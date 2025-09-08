https://news.day.az/azerinews/1779022.html “Bayer” yeni baş məşqçisini açıqladı Almaniyanın "Bayer" klubu yeni baş məşqçisini elan edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Bundesliqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Komanda danimarkalı mütəxəssis Kasper Yulmanna tapşırılıb. O, bu vəzifədə Erik ten Haqı əvəzləyib. Qeyd edək ki, Kasper Yulmann son olaraq Danimarka millisinin baş məşqçisi olub.
