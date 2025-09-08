Samvel Karapetyanın həbs müddəti uzadılıb
Rusiyalı iş adamı Samvel Karapetyanın həbs müddəti uzadılıb.
Day.Az erməni KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə biznesmenin vəkili Aram Vardevanyan məlumat yayıb.
"Məhkəmə bizim vəsatətimizi təmin etməyib və Samvel Karapetyanı həbsdə qoyub", - vəkil bildirib.
Xatırladaq ki, Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyi "Taşir" Şirkətlər Qrupunun prezidenti və təsisçisi Samvel Karapetyanı cari ilin iyunun 17-də saxlayıb. O, hakimiyyətin ələ keçirilməsinə açıq çağırışlarda ittiham olunur. Bu zaman onun barəsində iki aylıq həbs-qətimkan tədbiri seçilmişdi.
Onu da bildirək ki, Azərbaycan 2021-ci ildə Qarabağa qaçaq yolla silah-sursat daşıyan şirkət rəhbərlərini beynəlxalq axtarışa vermişdi. Həmin şəxslər sırasında S.Karapetyan da olub.
