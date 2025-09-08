https://news.day.az/azerinews/1779037.html Amerikada dini geri qaytarmalıyıq - Tramp Amerikada dini geri qaytarmalıyıq. Day.Az-ın məlumatına görə, bu sözləri ABŞ Prezidenti Donald Tramp Vaşinqtondakı İncil Muzeyində çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, Amerika iman üzərində qurulub və iman zəiflədikcə ölkə də zəifləyir. "Biz Tanrıya məxsus millətik və həmişə də olacaq.
