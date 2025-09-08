https://news.day.az/azerinews/1779047.html Fransa Milli Assambleyasının deputatları hökumətə etimadsızlıq votumu ifadə ediblər Fransa Milli Assambleyasının deputatlarının əksəriyyəti baş nazir Fransua Bayrunun proqram çıxışından sonra ölkə hökumətinə etimadın əleyhinə səs verib. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə parlamentin aşağı palatasının spikeri Yael Bron-Pive deyib.
Səsvermədə ümumilikdə 558 deputat iştirak edib, onlardan 364-ü əleyhinə və ya bitərəf qalıb, 194-ü kabinetə etimadın lehinə səs verib.
