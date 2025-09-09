https://news.day.az/azerinews/1779076.html Ayrılıq xəbərləri yayılmışdı - Belə görüntüləndilər - VİDEO Məşhur cütlük İbrahim Çingiz və Aydan Axundova uzun müddət sonra birlikdə görüntüləniblər. Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, aktyorlar ötən gün baş tutan toy məclisindən birinə qatılıblar. Qeyd edək ki, Aydan uzun müddətdir heç bir layihədə yer almır, sosial şəbəkədə paylaşımlar etmir.
