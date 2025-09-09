Ayrılıq xəbərləri yayılmışdı

Məşhur cütlük İbrahim Çingiz və Aydan Axundova uzun müddət sonra birlikdə görüntüləniblər. 

Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, aktyorlar ötən gün baş tutan toy məclisindən birinə qatılıblar. 

Qeyd edək ki, Aydan uzun müddətdir heç bir layihədə yer almır, sosial şəbəkədə paylaşımlar etmir. Çingiz və Aydanın ayrılma xəbəri yayılmışdı. Cütlüyün bir övladı var. 