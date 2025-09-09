https://news.day.az/azerinews/1779155.html Sumqayıt-Bakı yolunda hərəkət "iflic oldu" - VİDEO Sumqayıt-Bakı yolu hərəkət 1 saatdır tam dayanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Bildirilir ki artıq bir saatdır avtomobillər hərəkəsiz formada dayanıb. Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.
Bildirilir ki artıq bir saatdır avtomobillər hərəkəsiz formada dayanıb.
Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:
