Sumqayıt-Bakı yolunda hərəkət "iflic oldu"

Sumqayıt-Bakı yolu hərəkət 1 saatdır tam dayanıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Bildirilir ki artıq bir saatdır avtomobillər hərəkəsiz formada dayanıb.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik: