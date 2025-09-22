Azərbaycan Konstitusiyasında hüquq və azadlıqların qorunmasına xüsusi diqqət yetirilir - Keniyanın Baş prokuroru
Bərabərlik, insan layəqəti, sosial prülarizm prinsiplərini müəyyən edən Azərbaycan Konstitusiyası cəmiyyətin əsas dayağını təşkil edir.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Keniyanın Baş prokuroru Renson İnqonqa "Suverenliyin keşiyində: Konstitusiyada Prokurorluğun statusu" mövzusunda beynəlxalq konfransda çıxışı zamanı deyib.
Baş prokurorun sözlərinə görə, Azərbaycan Konstitusiyasının əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, xalq hakimiyyətin əsas mənbəyi kimi müəyyən edilir.
"Hakimiyyətin bölgüsü təmin edir ki, qanunlar legitim qərarla qəbul edilsin.
Konstitusiyada əsas hüquq və azadlıqların qorunmasına da xüsusi diqqət yetirilir. Bu Azərbaycanı insan hüquqlarını qoruyan ölkələrin sırasına daxil edir", - deyə o qeyd edib.
