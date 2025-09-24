https://news.day.az/azerinews/1782750.html Xəzər dənizində zəlzələ olub Siyəzən stansiyasından 134 km şimal-şərqdə Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb. Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Day.Az-a verilən məlumata əsasən, yerli vaxtla saat 03:34-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3 olub. Zəlzələnin ocağı 62 kilometr dərinlikdə yerləşib.
