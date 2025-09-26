MSK nümayəndə heyəti Moldovada parlament seçkilərini müşahidə edəcək
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti 2025-ci il sentyabrın 28-də Moldova Respublikasında keçiriləcək parlament seçkilərini müşahidə etmək məqsədilə bu ölkəyə səfər edəcək.
Bu barədə Day.Az-a Mərkəzi Seçki Komissiyası Katibliyinin Media və kommunikasiya şöbəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Moldova Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Anjelika Karamanın rəsmi dəvəti əsasında həyata keçirilən bu səfər iki ölkənin ali seçki qurumları arasında əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Səfər çərçivəsində M.Pənahovun digər rəsmi şəxslərlə yanaşı, Moldovalı həmkarı ilə görüşünün keçirilməsi, seçki idarəetmə orqanları arasında uzunmüddətli əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf perspektivləri, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi imkanları, həmçinin seçkilərin təşkili və idarə olunması sahəsində maraq doğuran məsələlər ətrafında müzakirələr aparılması nəzərdə tutulur.
Nümayəndə heyəti səsvermə gününədək parlament seçkilərinə ümumi hazırlıq prosesləri ilə tanış olacaq və seçki günü paytaxt Kişineudakı məntəqələrdə səsvermə prosedurlarını da izləyəcəklər.
