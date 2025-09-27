Prezident İlham Əliyevin ABŞ-a işgüzar səfəri başa çatıb

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ-a işgüzar səfəri başa çatıb.

Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.