https://news.day.az/azerinews/1783721.html Türkiyə XİN 27 sentyabr Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib - FOTO Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın 27 sentyabr Anım Günü ilə əlaqədar rəsmi "X" səhifəsində paylaşım edib. Bu barədə Day.Az xəbər verir. "27 Sentyabr - Anım Günü münasibətilə Qarabağ uğrunda canından keçən qəhrəman Azərbaycan övladlarını rəhmətlə yad edirik.
Türkiyə XİN 27 sentyabr Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib - FOTO
Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın 27 sentyabr Anım Günü ilə əlaqədar rəsmi "X" səhifəsində paylaşım edib.
Bu barədə Day.Az xəbər verir.
"27 Sentyabr - Anım Günü münasibətilə Qarabağ uğrunda canından keçən qəhrəman Azərbaycan övladlarını rəhmətlə yad edirik. Əminik ki, dayanıqlı sülhün təmin olunması yolunda atılan tarixi addımlar bu fədakarlıqların mirası üzərində bölgəmizdə əmin-amanlıq və rifahı bərqərar edəcək", -deyə paylaşımda qeyd olunur.
Türkiyə XİN sonda "İki Dövlət, Bir millət" şüarını bir daha vurğulayaraq, paylaşımı "şəhidlərimizin şanlı mirası daima qəlbimizdə yaşayacaq" cümləsi ilə yekunlaşdırıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре