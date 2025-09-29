Azərbaycanda sənayeləşmə yeni mərhələyə qədəm qoyub - Baş nazir
Azərbaycanda sənayeləşmə yeni mərhələyə qədəm qoyub.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Baş Naziri Əli Əsədov Minskdəki BELEXPO Beynəlxalq Sərgi Mərkəzində "Yeni Texnologiyalar İttifaqı: Gələcəyin sənayesinin yaradılması" mövzusunda keçirilən plenar iclasda deyib.
"Dördüncü Sənaye İnqilabı dövründə texnoloji tərəqqi iqtisadiyyatın və cəmiyyətin bütün sahələrinə əsaslı şəkildə təsir göstərir. Bu mühitdə davamlı inkişaf texnoloji tendensiyaları strateji cəhətdən idarə etmək bacarığından çox asılıdır", - deyə o bildirib.
Əli Əsədov qeyd edib ki, Azərbaycanda rəqəmsallaşma və texnoloji innovasiyaların iqtisadiyyata tətbiqi sahəsində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir:
"Təsadüfi deyil ki, ölkənin beş milli prioritetindən biri dayanıqlı və rəqabətqabiliyyətli iqtisadi artımın təmin edilməsidir. Bu kontekstdə rəqəmsal iqtisadiyyata keçidin sürətləndirilməsi və yeni texnologiyaların tətbiqi əsas strateji hədəflər sırasındadır. Dövlətin rəqəmsal iqtisadiyyata üstünlük verdiyini nəzərə alaraq, özəl sektorun yeni tələblərə uyğunlaşması xüsusilə vacibdir.
Azərbaycan Respublikası tərəfindən qəbul edilmiş "Rəqəmsal İnkişaf Konsepsiyası" və "Süni İntellekt Strategiyası" sahibkarlıq subyektlərinin rəqəmsal infrastrukturunun gücləndirilməsinə və texnoloji adaptasiyanın sürətləndirilməsinə xidmət edir. Eyni zamanda, 2025-2028-ci illəri əhatə edən "Rəqəmsal İqtisadiyyatın İnkişaf Strategiyası" hazırlanıb", - deyə baş nazir əlavə edib.
O bildirib ki, Azərbaycan bu gün nəinki qlobal texnoloji tendensiyaları izləyən, həm də onları uğurla uyğunlaşdıran, onları əməli nəticələrin əldə olunmasına yönəldən qabaqcıl ölkələrdən birinə çevrilmək əzmi nümayiş etdirir:
"Bu baxımdan "Dördüncü Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiyası Mərkəzi" ölkəmizin texnoloji transformasiya gündəliyinə öz töhfəsini verməkdədir. O, Dünya İqtisadi Forumunun Dördüncü Sənaye İnqilabı şəbəkəsinin 24 qlobal mərkəzindən biridir.
Son on ildə Azərbaycan sənayeləşməni təkcə iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi kimi deyil, həm də uzunmüddətli dayanıqlı inkişafın təməli kimi müəyyən etmişdir. Azərbaycanda sənayeləşmə yeni mərhələyə qədəm qoyub, burada əsas diqqət təkcə istehsalın artırılmasına deyil, həm də onun səmərəliliyinin və rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına yönəlib", - deyə Əli Əsədov bildirib.
Baş nazir vurğulayıb ki, sənaye zonalarının inkişafı və investisiya təşviqləri texnologiya, istedad və infrastrukturun innovasiyaları və ixraca əsaslanan artımı dəstəklədiyi ekosistemlər yaradır.
"Azərbaycanın sənaye transformasiyasında əldə etdiyi nailiyyətlər beynəlxalq səviyyədə tanınıb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə məxsus "Petkim" və "STAR" neft emalı zavodları dünyanın ən qabaqcıl rəqəmsallaşmış sənaye obyektləri sırasında Dünya İqtisadi Forumunun nüfuzlu mükafatına layiq görülüb.
Bu il Azərbaycandakı "SOCAR karbamid" zavodu da bu mükafata layiq görülüb. Bu nailiyyətlər Azərbaycanın sənaye transformasiyasına iddialı və mütərəqqi yanaşmasının parlaq nümunəsidir. Bu nailiyyətlər Azərbaycanın sənaye transformasiyasına iddialı və mütərəqqi yanaşmasının parlaq nümunəsidir".
Əli Əsədov qeyd edib ki, dövlət dəstəyi çərçivəsində qabaqcıl texnologiyaların tətbiqinə və bunun nəticəsində sənaye müəssisələrinin səmərəliliyinin və rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına şərait yaradan "Sənaye 4.0 Hazırlıq Proqramı" həyata keçirilir.
"Beləliklə, Azərbaycan yeni texnologiyaların tətbiqi və sənayesinin transformasiyası istiqamətində sistemli siyasət aparır.Azərbaycan uğurlu sənaye transformasiyasının açarı olan, qabaqcıl texnologiyaların və təcrübə mübadiləsinə imkan verən beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirməyə sadiqdir", - deyə Baş nazir yekunlaşdırıb.
