Cabir İmanov dünən bu toyda imiş

Xəbər verdiyimiz kimi, Əməkdar artist Cabir İmanov dünyasını dəyişib. O, bu gün paytaxtın Səbail rayonu Üzeyir Hacıbəyli küçəsində yerləşən idman zalında infarkt keçirib. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası çağırılsa da, 49 yaşlı aktyor dünyasını dəyişib.
Day.Az xəbər verir ki, aktyor ötən gün toy məclislərindən birində qonaq qismində iştirak edib.
Onun toyda rəqs etməsi ilə bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.
