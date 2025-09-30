II Azərbaycan – Özbəkistan Media Forumunda ilk panel sessiya keçirilib - FOTO
II Azərbaycan - Özbəkistan Media Forumu çərçivəsində"Rəqəmsal dövrdə media tərəfdaşlığı: İnformasiya təhlükəsizliyi istiqamətində birgə təşəbbüslər" mövzusunda panel sessiya keçirilib.
Day.Az xəbər verir ki, panel müzakirəsi Trend İnformasiya Agentliyinin Baş redaktoru Emin Əliyevin moderatorluğu ilə baş tutub.
Sessiyada Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin Beynəlxalq əlaqələr və sənədlərlə iş departamentinin direktoru Rasim Bağırov, Özbəkistan Jurnalistlər İttifaqının sədri vəzifəsini icra edən Xolmurod Salimov, Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Aparat rəhbəri Fazil Novruzov və Özbəkistanın Milli Media Assosiasiyasının Baş direktoru Abduaziz Abutolipov spiker qismində çıxış ediblər
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре