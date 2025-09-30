https://news.day.az/azerinews/1784472.html Bəhruz Əhmədova ədliyyə general-mayoru ali hərbi rütbəsi verilib - SƏRƏNCAM Bəhruz Əhmədova "ədliyyə general-mayoru" ali hərbi rütbəsi verilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavini - Azərbaycan Respublikasının Hərbi prokuroru Bəhruz Vidadi oğlu Əhmədova "ədliyyə general-mayoru" ali hərbi rütbəsi verilib.
