Bəhruz Əhmədova ədliyyə general-mayoru ali hərbi rütbəsi verilib

Bəhruz Əhmədova "ədliyyə general-mayoru" ali hərbi rütbəsi verilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavini - Azərbaycan Respublikasının Hərbi prokuroru Bəhruz Vidadi oğlu Əhmədova "ədliyyə general-mayoru" ali hərbi rütbəsi verilib.