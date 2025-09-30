https://news.day.az/azerinews/1784493.html Bakı və Abşeronda tullantı sularının idarə olunması ilə bağlı 10 layihə həyata keçirilir Hazırda Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında tullantı sularının idarə olunmasının yaxşılaşdırılması, infrastrukturun 10 böyük layihə həyata keçirilir. Day.Az xəbər verir ki, bu fikirləri ADSEA-nın sədr müavini İlham Babayev deyib.
Hazırda Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında tullantı sularının idarə olunmasının yaxşılaşdırılması, infrastrukturun 10 böyük layihə həyata keçirilir.
Day.Az xəbər verir ki, bu fikirləri ADSEA-nın sədr müavini İlham Babayev deyib.
O qeyd edib ki, bu, iri həcmli daşıyıcı kollektorların tikintisi, 3 yeni su təmizləyici qurğu komplekslərinin tikintisi nəzərdə tutulur.
"Bu layihələrin hər biriylə bağlı icra prosesi başlanıb. Ümumi magistral kollektorların 2027-ci ildə, su təmizləyici qurğular kompleksinin isə 2027-2028-ci illərdə tamamlanması nəzərdə tutulur".
