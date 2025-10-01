https://news.day.az/azerinews/1784600.html Yekaterinburqda azərbaycanlılara qarşı törədilən cinayətlə bağlı araşdırma aparılır - Baş prokuror Yekaterinburqda azərbaycanlılara qarşı törədilən cinayətlə bağlı Azərbaycan Prokurorluğunda da, Rusiyada da araşdırma aparılır. Day.Az xəbər verir ki, bunu Baş Prokuror Kamran Əliyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O qeyd edib ki, bu faktlar - zor tətbiq edilməsi, işgəncə verilməsi ilə bağlı ayrıca istintaq aparılır.
