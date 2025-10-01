Yekaterinburqda azərbaycanlılara qarşı törədilən cinayətlə bağlı araşdırma aparılır

Yekaterinburqda azərbaycanlılara qarşı törədilən cinayətlə bağlı Azərbaycan Prokurorluğunda da, Rusiyada da araşdırma aparılır.

Day.Az xəbər verir ki, bunu Baş Prokuror Kamran Əliyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

O qeyd edib ki, bu faktlar - zor tətbiq edilməsi, işgəncə verilməsi ilə bağlı ayrıca istintaq aparılır.

"Bu işin də məntiqli nıticəsi olacağına inanıram",- deyə K.Əliyev əlavə edib.