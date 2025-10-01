https://news.day.az/azerinews/1784703.html Medianın İnkişafı Agentliyi "TRT"nin əməkdaşının Qəzzada həlak olması ilə bağlı başsağlığı verib Medianın İnkişafı Agentliyi "TRT"nin əməkdaşının Qəzzada həlak olması ilə bağlı başsağlığı verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Medianın İnkişafı Agentliyinin rəsmi "Facebook" hesabında paylaşım edilib.
Medianın İnkişafı Agentliyi "TRT"nin əməkdaşının Qəzzada həlak olması ilə bağlı başsağlığı verib
Medianın İnkişafı Agentliyi "TRT"nin əməkdaşının Qəzzada həlak olması ilə bağlı başsağlığı verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Medianın İnkişafı Agentliyinin rəsmi "Facebook" hesabında paylaşım edilib.
"Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi Qəzzada peşə borcunu yerinə yetirərkən həyatını itirən jurnalist Yahia Barzaqın həlak olması ilə bağlı Türkiyə ictimaiyyətinə, TRT ailəsinə və mərhumun yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.
Allah rəhmət eləsin!", - deyə paylaşımda qeyd edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре