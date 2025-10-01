https://news.day.az/azerinews/1784737.html Şəbnəmin atasının səhhəti PİSLƏŞİB Müğənni Şəbnəm Tovuzlunun atası Ələddin infarkt keçirib. Day.Az Musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə aparıcı Zaur Nəbioğlu "Rəngarəng" verilişində bildirib. O vurğulayıb ki, sənətçi verilişə qonaq olacaq və atasının səhhətindən danışacaq. Qeyd edək ki, bir müddət öncə Şəbnəm Tovuzlu atası ilə danışmadığını açıqlamışdı.
