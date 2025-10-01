Şəbnəmin atasının səhhəti

Müğənni Şəbnəm Tovuzlunun atası Ələddin infarkt keçirib.

Day.Az Musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə aparıcı Zaur Nəbioğlu "Rəngarəng" verilişində bildirib.

O vurğulayıb ki, sənətçi verilişə qonaq olacaq və atasının səhhətindən danışacaq.

Qeyd edək ki, bir müddət öncə Şəbnəm Tovuzlu atası ilə danışmadığını açıqlamışdı. 