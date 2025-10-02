https://news.day.az/azerinews/1784885.html “Qarabağ”ın qoluna sevinən azarkeş xəstəxanalıq oldu - FOTO "Qarabağ" - "Kopenhagen" matçının 28-ci dəqiqəsində Abdullah Zubirin vurduğu qolu emosional şəkildə qeyd edən azarkeşlərdən biri yıxılaraq xəsarət alıb. Day.Az xəbər verir ki, bu haqda "Futbol Azxəbər" məlumat yayıb. Həkimlərin ilkin yoxlanışlarına əsasən, onun diz qapağının qopduğu iddia edilir.
“Qarabağ”ın qoluna sevinən azarkeş xəstəxanalıq oldu - FOTO
"Qarabağ" - "Kopenhagen" matçının 28-ci dəqiqəsində Abdullah Zubirin vurduğu qolu emosional şəkildə qeyd edən azarkeşlərdən biri yıxılaraq xəsarət alıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu haqda "Futbol Azxəbər" məlumat yayıb.
Həkimlərin ilkin yoxlanışlarına əsasən, onun diz qapağının qopduğu iddia edilir.
Məlumata görə, həmin azarkeş fasilədə təcili tibbi yardım maşını ilə xəstəxanaya aparılıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре