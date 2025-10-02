https://news.day.az/azerinews/1785019.html Ucarda sərnişin daşıyan mikroavtobus yandı - VİDEO Bakı-Qazax magistral avtomobil yolunun Ucar rayonundan keçən hissəsində sərnişin daşıyan "Vito" markalı mikroavtobus yanıb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə vaxtı avtomobilin içərisində sərnişinlər olub və onlar maşından dərhal düşürülüb. Xoşbəxtlikdən hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.
Ucarda sərnişin daşıyan mikroavtobus yandı - VİDEO
Bakı-Qazax magistral avtomobil yolunun Ucar rayonundan keçən hissəsində sərnişin daşıyan "Vito" markalı mikroavtobus yanıb.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə vaxtı avtomobilin içərisində sərnişinlər olub və onlar maşından dərhal düşürülüb.
Xoşbəxtlikdən hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.
Hadisə ilə bağlı araşdırma başlanılıb.
İlkin məlumata görə, avtomobil Gədəbəydən Bakıya sərnişin daşıyırmış.
