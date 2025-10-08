https://news.day.az/azerinews/1786539.html ADA Universitetində “Azərbaycan Jest Dili Tətbiqi” layihəsinin təqdimatı keçirilir - FOTO ADA Universitetində "Azərbaycan Jest Dili Tətbiqi" layihəsinin təqdimat mərasimi keçirilir. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, layihə, Azərbaycanda işarə dilini öyrənmək üçün əlçatan və interaktiv platforma kimi nəzərdə tutulmuş yeni mobil tətbiqin hazırlanmasına yönəlib.
Pedaqoji yanaşmaya əsaslanan tətbiq sadə lüğətdən kənara çıxaraq, strukturlaşdırılmış dərslər, interaktiv tapşırıqlar, viktorinalar və qiymətləndirmələr təqdim edir ki, bu da dili hərtərəfli mənimsəməyə imkan yaradır.
Bu layihə bp və onun tərəfdaşları, həmçinin Nar tərəfindən maliyyələşdirilir.
