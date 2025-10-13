Tramp Misirin HƏMAS ilə vasitəçilik rolundan bəhs edib
Mən Misirin HƏMAS ilə vasitəçilik rolunu yüksək qiymətləndirirəm.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp Misir prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisi ilə görüşündən əvvəl deyib.
"HƏMAS bu ölkəyə və Misir rəhbərliyinə hörmətlə yanaşır. Mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm", - o vurğulayıb.
Qəzza sülh sazişinin növbəti mərhələsini şərh edən Tramp yenidənqurma işlərinin aparılmasının vacibliyini qeyd edib: "Təmizliyə başlamaq üzrəyik. Qəzzaya baxın - onun kütləvi şəkildə təmizlənməsi lazımdır".
Tramp həmçinin, danışıqlarda beynəlxalq iştirakın yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayıb.
"Digər otaqda dünyanın ən varlı ölkələrinin, bəzi varlı xalqlarının nümayəndələri var. Bütün böyük liderlər buradadır - əmirlər, şahlar və başqaları. Dəvət etdiyimiz hər kəs gəldi. Bu, böyük hörmət tələb edir.
Düşünürəm ki, biz mühüm irəliləyiş görəcəyik", - o əlavə edib.
