https://news.day.az/azerinews/1788144.html Bulvarda yeni quraşdırılan attraksionlardan qazanılan gəlir hara sərf olunacaq? - Bulvar İdarəsinin rəsmisi açıqladı Buradan əldə olunan gəlirlər Dənizkənarı Bulvar İdarəsi publik hüquqi şəxs olaraq buradan əldə olunan gəlirlər bulvarın saxlanılması, qorunması, yaşıllıqlarla təmin olunmasına və sair xərclənəcək. Day.Az xəbər verir ki, bunu Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin mətbuat katibi Əfsanə Mehdiyeva jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O həmçinin vurğulayıb ki, ərazidə sıxlığın qarşısının alınması məqsədilə bilet terminalları da yer alır:
"Uşaqlar üçün attraksionlardan istifadə ödənişi 3 manat, böyüklər üçün isə 4 manat təşkil edir".
