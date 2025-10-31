https://news.day.az/azerinews/1792081.html Bakıda 2 qadını maşın vurub öldürdü Dünən Bakıda piyadaların ölümü ilə nəticələnən ağır yol qəzaları baş verib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Sabunçu rayonunda 1996-cı il təvəllüdlü P.Şükürov idarə etdiyi "Renault" markalı avtomobillə 1989-cu il təvəllüdlü piyada Könül Məmmədakif qızı Məmmədovanı vurub. Qadın aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
