Siqareti asanlıqla tərgitməyin TEXNOLOJİ ÜSULU
Siqaret çəkməyin əsas zərəri nikotinin özündə deyil, tütünün tərkibindəki digər məhsulların yanmasında imiş.
Day.Az Bizim.Media-a istinadən xəbər verir ki, buna görə də alimlər kompleks yanaşmanı və texnologiyadan istifadə etməyi məsləhət görürlər.
Məsələn, siqaret çəkən şəxsdə hemoglobin aşağıdırsa, xüsusi sistem xərçəng, ürək-damar xəstəlikləri və digər xroniki xəstəliklərin inkişafına təsir edən əlaqəli göstəricilərin yoxlanılmasını təklif edəcək.
Bu, təmiz nikotinin özünün onkogen aktivliyə malik olmadığını, tütünün yanma məhsullarının isə hüceyrələrə zərər verən və şişin inkişafı üçün şərait yaradan kanserogen potensiala malik çoxsaylı birləşmələr ehtiva etdiyini göstərir.
Məhz buna görə də siqareti tərgitmək üçün fərdi terapiya aparılacaq.
Reabilitasiyanın effektivliyini artırmaq üçün hər xəstənin xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılmış bir model hazırlanır.
Sağlam həyat tərzinə davamlı riayətin təşviqi üzrə məcburi modul, xəstələrə nikotin asılılığını tədricən azaltmağa imkan verəcək.
