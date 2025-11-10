https://news.day.az/azerinews/1794355.html Toyuq dönərinə tələbat ARTDI - Ət dönərində xəstəlik təhlükəsi var? - VİDEO Ət dönərinə tələbat azalıb, toyuq dönərinə isə əksinə. Day.Az xəbər verir ki, son zamanlarda heyvanlar arasında yayılan dabaq xəstəliyi ilə əlaqədar ət dönərinin satışında azalm olduğu bildirilirdi. Biz də yolumuzu paytaxtdakı dönərxanalardan salaraq həm satıcıların, həm də alıcıların fikirlərini öyrəndik.
Toyuq dönərinə tələbat ARTDI - Ət dönərində xəstəlik təhlükəsi var? - VİDEO
Ət dönərinə tələbat azalıb, toyuq dönərinə isə əksinə.
Day.Az xəbər verir ki, son zamanlarda heyvanlar arasında yayılan dabaq xəstəliyi ilə əlaqədar ət dönərinin satışında azalm olduğu bildirilirdi.
Biz də yolumuzu paytaxtdakı dönərxanalardan salaraq həm satıcıların, həm də alıcıların fikirlərini öyrəndik.
Satıcılar xəstəlik yayılandan sonra bu dönərə tələbatın azaldığını təsdiqlədilər.
Alıcılar isə daha çox zövqə və qiymətə görə toyuq dönərinə üstünlük verdiklərini dedilər. Amma, xəstəliyə görə narahat olmadan ət dönəri aldığını bildirənlər də oldu.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре