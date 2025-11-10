Zəfər Günü Niderlandda böyük coşqu ilə qeyd edilib - FOTO
Niderland Krallığının siyasi və inzibati mərkəzi olan Haaqa şəhərində Azərbaycanın Zəfər Günü münasibətilə unudulmaz bir bayram ab-havası yaşanıb. Şəhərin ən nüfuzlu mədəniyyət mərkəzlərindən olan Milli Teatrda (Het Nationale Theater) "Mənim Azərbaycanım: Odlar Yurdunun ritmləri" adlı möhtəşəm konsert proqramı baş tutub. Tədbir Azərbaycan Respublikasının Niderlanddakı Səfirliyi, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu və Azərbaycan-Niderland "Odlar Yurdu" Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib.
Böyük maraq doğuran tədbirə Niderlandın dövlət qurumlarının, ölkədə akkreditə olunmuş diplomatik korpusun, siyasi, ictimai, işgüzar, mədəniyyət və akademik dairələrin, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri, eləcə də Azərbaycan icmasının üzvləri qatılıblar. Tədbirdə, habelə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Vaqif Seyidbəyov da iştirak edib.
Konsertin başlanğıcında 2021-ci ildə Şuşada - Cıdır düzündə keçirilən "Xarıbülbül" musiqi festivalında Kənan Bayramovun ifa etdiyi "Bayatı-Şiraz" muğamının videosu nümayiş etdirilib. Bu möhtəşəm ifa fonunda Şuşanın füsunkar mənzərələri və festivalın unudulmaz anları tədbirə dərin emosional ovqat bəxş edib, salonda duyğulu anlar yaşanıb.
Ardınca çıxış edən Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfiri Məmməd Əhmədzadə bu təsirli səhnənin rəmzi mənasını vurğulayaraq bildirib ki, "Bayatı-Şiraz" muğamı uzun illər ərzində işğal dövründə Azərbaycan xalqı üçün ağrının, həsrətin və Vətənə qayıdış ümidinin simvoluna çevrilmişdi və artıq beş ildir ki, bu həsrət geridə qalıb, tarixi ədalət bərpa olunub. Prezident İlham Əliyevin "Əziz Şuşa, sən azadsan! Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik! Şuşa bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!" sözlərini xatırladan diplomat bu fikirlərin Azərbaycan xalqının qürur salnaməsinə həkk olunduğunu, bu gün Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin tam bərpa olunduğunu, bölgəmizdə sülh və sabitliyin bərqərar olunduğunu vurğulayıb. O, həmçinin qeyd edib ki, 2025-ci ilin Azərbaycanda Konstitusiya və Suverenlik İli elan olunması, bu günlərdə Zəfərin beş illiyinin və Dövlət Bayrağı Gününün böyük fəxarət hissi ilə qeyd edilməsi dövlətçiliyimizin daha da möhkəmlənməsinin və milli birliyimizin təntənəsidir. M.Əhmədzadə çıxışının sonunda bildirib ki, dünya miqyasında sülh və ədalət paytaxtı kimi tanınan Haaqa şəhərinin Milli Teatrında Azərbaycan musiqisinin və rəqslərinin səslənməsi, bu səhnədə həm vətəndən gəlmiş, həm də Niderlandda yaşayan azərbaycanlı musiqiçilərin birgə çıxışı xüsusi qürur mənbəyi, Zəfərimizin bayramı, sülhün, dostluğun və Azərbaycan-Niderland mədəni əlaqələrinin parlaq rəmzidir.
Tədbir xalqımızın zövqünü, sevincini və həyat eşqini əks etdirən milli musiqimizin və rəqslərimizin zəngin palitrasını təqdim edən rəngarəng konsert proqramı ilə davam edib. Azərbaycanın "Ritm" rəqs qrupu "Qaytağı", "Sarı gəlin", "Vağzalı", "Çay", "İgidlər", "İnnabı", "Nağara", "Uzundərə", "Fantaziya" və "Yallı" kimi rəqslər ilə tamaşaçılara milli musiqimizin ritmlərini, rəqslərimizin coşqusunu və enerjisini yaşadıb. Səhnədə həm Niderlandda yaşayan azərbaycanlı ifaçılar, həm də Azərbaycandan gəlmiş musiqiçilər bir araya gəlib. Tanınmış bəstəkar və müğənni, Azərbaycan-Niderland "Odlar Yurdu" Cəmiyyətinin sədri Frəngiz Bağırova "Bulaq üstə gedən gözəl", "Doğma diyar, Azərbaycan", istedadlı sənətçi Nemətəğa Əliyev "Şuşanın dağları", "Azərbaycan oğluyam", gənc musiqiçilər - müğənni Orxan Cəlilov və pianoçu Vasif Hüseynli "Azərbaycan", "Ana", "Bulaq üstə gedən gözəl", "Doğma diyar, Azərbaycan", "Ay Laçın", "Qalalı", "Bu gecə", "Şən Azərbaycan", "Küçələrə su səpmişəm", "Çırpınırdı Qara dəniz" kimi sevilən mahnıları dərin emosional ifadə və vətənpərvərlik duyğuları ilə səsləndirərək tədbirə xüsusi rəng qatıblar.
Konsertin ən təsirli anlarından biri yekunda bütün musiqiçilərin və rəqqasların birgə səhnəyə çıxaraq birlikdə "Ey Vətən" mahnısını ifa etməsi olub. Mahnının sədaları altında zalda alqışlar, sevinc və qürur dolu emosiyalar bir-birinə qarışıb.
Hər bir rəqs və musiqi nömrəsinə uyğun hazırlanmış videoproyeksiyalar və vizual effektlər tədbirə xüsusi ab-hava qatıb, tədbirin duyğusal dərinliyini daha da artıraraq, tamaşaçılara sanki Azərbaycana səyahət imkanı yaradıb.
Unudulmaz anlar bəxş edən konsert proqramı auditoriya tərəfdən böyük maraq və alqışlarla qarşılanıb. Axşam boyu Haaqanın Milli Teatrını bürüyən bu coşğu və milli ruh, Zəfərimizin dünyada necə böyük məna daşıdığını bir daha nümayiş etdirib.
