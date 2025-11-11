İndiyədək Qazaxın azad edilmiş kəndlərinin nə qədər hissəsi minalardan təmizlənib? - AÇIQLAMA
Qazax rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazilərində 2024-cü ilin aprel ayından etibarən minatəmizləmə fəaliyyəti həyata keçirilir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyindən (ANAMA) məlumat verilib.
Bildirilib ki, aparılan əməliyyatlar zamanı ümumilikdə 223,7 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib.
"İndiyədək 1 059 ədəd piyada əleyhinə mina, 99 ədəd tank əleyhinə mina və 49 ədəd partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib", - qurumdan əlavə olunub.
Qeyd edək ki, ANAMA-nın həftəlik məlumatına əsasən, ötən ay azad olunan ərazilərdə 7 022,1 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib.
Xatırladaq ki, Qazax rayonunun 30 il işğal altında olan Bağanıs Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrımlı və Qızılhacılı kəndləri Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası üzrə komissiyanın 2024-cü il 19 apreldə əldə olunmuş razılaşma əsasında qaytarılıb. Delimitasiya işləri nəticəsində 12,7 km uzunluğunda sərhəd xətti müəyyən edilib.
