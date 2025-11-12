https://news.day.az/azerinews/1794989.html Türkiyə millisinin üzvü "Yuventus"un hədəfində "Roma" ilə müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatan Zeki Çelik A Seriyasında klubunu dəyişə bilər. Day.Az xəbər verir ki, "Yuventus" yayda azad agent statusunda olacaq türkiyəli sağ cinah müdafiəçisinin xidmətində maraqlıdır. Turin təmsilçisi yaxın vaxtlarda Çeliklə danışıqlara başlamağı planlaşdırır.
Qeyd edək ki, "Roma" Zeki Çeliki 2022-ci ilin yayında "Lill"dən transfer edib.
