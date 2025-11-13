“Ledi Qaqa mənə həsəd aparıb”

Day.Az "Yeni Sabah"a istinadən xəbər verir ki, bunu Əməkdar artist Elza Seyidcahan "Gün Ortası" verilişinə deyib.

O bildirib: "Ledia Qaqa da mənə həsəd aparır. Çünki mən 1986-cı ildə sənətə gələndə geyimlərimi başa düşmürdülər. Müzakirələr, müdaxilələr edirdilər. Guya məni tənqid edirdilər. İndi hamısı məni təkrar edir. Ledi Qaqa da 2006-cı ildən məni təkrar edir".