https://news.day.az/azerinews/1795201.html “Ledi Qaqa mənə həsəd aparıb” – Elza Seyidcahan "Ledia Qaqa da mənə həsəd aparır". Day.Az "Yeni Sabah"a istinadən xəbər verir ki, bunu Əməkdar artist Elza Seyidcahan "Gün Ortası" verilişinə deyib. O bildirib: "Ledia Qaqa da mənə həsəd aparır. Çünki mən 1986-cı ildə sənətə gələndə geyimlərimi başa düşmürdülər. Müzakirələr, müdaxilələr edirdilər. Guya məni tənqid edirdilər.
