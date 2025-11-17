Şəkidə ev yandı

Şəki şəhərinin Bideyiz kəndində yanğın olub.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, kənddə ümumi sahəsi 100 m² olan 2 otaq və eyvandan ibarət birmərtəbəli kürsülü evin yanar konstruksiyaları yanıb.

Yanğın yerinin kəşfiyyatı zamanı 1 nəfərin meyiti yanğınsöndürənlər tərəfindən aşkar edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.