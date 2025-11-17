https://news.day.az/azerinews/1795941.html Şəkidə ev yandı - 1 nəfər öldü Şəki şəhərinin Bideyiz kəndində yanğın olub. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb. Bildirilib ki, kənddə ümumi sahəsi 100 m² olan 2 otaq və eyvandan ibarət birmərtəbəli kürsülü evin yanar konstruksiyaları yanıb.
Şəkidə ev yandı - 1 nəfər öldü
Şəki şəhərinin Bideyiz kəndində yanğın olub.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, kənddə ümumi sahəsi 100 m² olan 2 otaq və eyvandan ibarət birmərtəbəli kürsülü evin yanar konstruksiyaları yanıb.
Yanğın yerinin kəşfiyyatı zamanı 1 nəfərin meyiti yanğınsöndürənlər tərəfindən aşkar edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub.
Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
