TANAP vasitəsilə indiyədək nəql edilən təbii qazın həcmi açıqlanıb Trans-Anadolu təbii qaz boru kəməri (TANAP) vasitəsilə indiyədək ümumilikdə 89 milyard kubmetrdən artıq qaz nəql edilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Məlumata görə, nəql edilən qazın 53 milyard kubmetrdən çoxu Avropa bazarlarına çatdırılıb.
Qeyd edək ki, bu gün Trans-Anadolu təbii qaz boru kəmərinin (TANAP) Avropa ilə birləşən hissəsinin (ikinci faza) rəsmi açılışından 6 il ötür.
"Cənub Qaz Dəhlizi"nin bu strateji halqası Azərbaycan qazını Türkiyə üzərindən Avropaya daşıyan enerji körpüsünə çevrilərək regionun enerji xəritəsini dəyişib.
