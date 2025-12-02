https://news.day.az/azerinews/1799400.html Azərbaycan millisi FIFA turnirinin qalibi olub Banqladeşdə təlim-məşq toplanışında olan qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası "FIFA Tri Nations Women's Football Series 2025" turnirində ikinci oyununu keçirib. Day.Az xəbər verir ki, millimiz paytaxt Dəkkədə Banqladeş seçməsi ilə qarşılaşıb. Görüş millimizin 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Banqladeşdə təlim-məşq toplanışında olan qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası "FIFA Tri Nations Women's Football Series 2025" turnirində ikinci oyununu keçirib.
Day.Az xəbər verir ki, millimiz paytaxt Dəkkədə Banqladeş seçməsi ilə qarşılaşıb. Görüş millimizin 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
İlk matçda Malayziya yığması üzərində 2:0 hesablı qələbə qazanan Siyasət Əsgərovun komandası bugünkü nəticədən sonra 6 xalla turnirin qalibi olub.
