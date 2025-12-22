https://news.day.az/azerinews/1804252.html Gültəkin Sadıqova da azadlığa çıxdı Neftçalanın sabiq icra başçısı İsmayıl Vəliyevlə birgə məhkum edilən müavini Gültəkin Sadıqova da azadlığa buraxılıb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, amnistiya aktı ona da şamil edilib.
Gültəkin Sadıqova da azadlığa çıxdı
Neftçalanın sabiq icra başçısı İsmayıl Vəliyevlə birgə məhkum edilən müavini Gültəkin Sadıqova da azadlığa buraxılıb.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, amnistiya aktı ona da şamil edilib.
Xatırladaq ki, Neftçalanın eks-icra başçısı İsmayıl Vəliyev, Gültəkin Sadıqova və digər vəzifəli şəxslər 5 il əvvəl korrupsiya ittihamı ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdi. G.Sadıqova son qərarla 4 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре