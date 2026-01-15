https://news.day.az/azerinews/1809555.html Bu il pensiyalar nə qədər artırılacaq? 2026-cı ildə əmək pensiyalarında indeksləşdirmə ilə 9 faiz civarında artım gözlənilir. Day.Az xəbər verir ki, bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Zəka Mirzəyev bu gün Bakıda 2025-ci ilin yekunları və 2026-cı ilin hədəflərinə dair keçirilən mətbuat konfransında jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.
Bu il pensiyalar nə qədər artırılacaq?
2026-cı ildə əmək pensiyalarında indeksləşdirmə ilə 9 faiz civarında artım gözlənilir.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Zəka Mirzəyev bu gün Bakıda 2025-ci ilin yekunları və 2026-cı ilin hədəflərinə dair keçirilən mətbuat konfransında jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.
Onun sözlərinə görə, ötən il artımlar indeksləşdirmə ilə 8.1 faiz olub:
"Əmək pensiyalarında artım Qanunda nəzərdə tutulduğu kimi indeksləşdirmə ilə həyata keçirilir. Yaxın günlərdə bununla bağlı qərar verilməlidir. Bu il üçün əmək pensiyalarında indeksləşdirilmə ilə 9 faiz civarında artımı gözlənilir".
