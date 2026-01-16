https://news.day.az/azerinews/1809964.html Bu işçilərin geyim forması dəyişdi - QƏRAR Dövlət Miqrasiya Xidmətində qulluq keçən xüsusi rütbəsi olan işçilərin xüsusi geyim forması və fərqlənmə nişanları ilə təmin edilməsi normalarında dəyişiklik edilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Bu işçilərin geyim forması dəyişdi - QƏRAR
Dövlət Miqrasiya Xidmətində qulluq keçən xüsusi rütbəsi olan işçilərin xüsusi geyim forması və fərqlənmə nişanları ilə təmin edilməsi normalarında dəyişiklik edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, miqrasiya işçilərinin ali, böyük, orta və kiçik xüsusi rütbəsi olan işçilərinin qış geyim formasına tünd-boz rəngli qış papağı, qara rəngli əlcək əlavə edilib.
Həmçinin böyük, orta və kiçik xüsusi rütbəsi olan işçilərin geyim formalarına isə tünd-boz rəngli gödəkcə əlavə olunub.
