2 nəfəri öldürüb, birini ağır yaralayan kənd icra nümayəndəsi

Türkiyənin Niğdə şəhərində maddi ziyanla nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsindən sonra baş verən silahlı insident faciə ilə yekunlaşıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məlumata görə, sərxoş vəziyyətdə olduğu bildirilən keçmiş muhtar (Kənd icra nümayəndəsi) qəza zamanı mübahisə yaşadığı 3 nəfərə atəş açıb. Nəticədə 2 nəfər hadisə yerində həyatını itirib, 1 nəfər isə ağır yaralanıb.

Hadisə yerinə polis və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Şübhəli şəxs hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb.

Jurnalistlərin "Peşmansınızmı?" sualına cavab verən keçmiş  icra nümayəndəsinin "Peşman deyiləm, qürur duyuram" deməsi isə ictimaiyyətdə ciddi narazılıq və müzakirələrə səbəb olub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.