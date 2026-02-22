Şamaxıda zəlzələ baş verdi

Yerli vaxtla saat 05:07-də Qobustan stansiyasından 35 km cənub-qərbdə, Şamaxı rayonunda 3,9 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.

Zəlzələ ocağı 2 kilometr dərinlikdə yerləşib.