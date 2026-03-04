https://news.day.az/azerinews/1820028.html İran səfiri Türkiyə XİN-ə çağırılıb İran səfiri İran tərəfindən buraxılan raketin vurulması hadisəsi ilə əlaqədar Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbə bildirib.
Qeyd edək ki, İrandan buraxıldıqdan sonra İraq və Suriya hava məkanını keçərək Türkiyə hava məkanına istiqamətləndiyi müəyyən edilən ballistik raket Aralıq dənizinin Şərqində yerləşən NATO hava və raketdən müdafiə qüvvələri tərəfindən vaxtında zərərsizləşdirilib.
