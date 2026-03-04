https://news.day.az/azerinews/1820030.html Ramazanın 15-ci gününün duası - İftar və imsak vaxtları Sabah Ramazan ayının 15-ci günüdür. Day.Az-ın məlumatına görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, martın 5-də Bakıda imsak saat 05:43-də, iftar isə saat 18:51-dədir. Ramazan ayının 15-ci gününün duası: "Allahummərzuqni fihi taətəl-xaşiin. Vəşrih fihi sədri bi-inabətil-muxbitin.
Ramazanın 15-ci gününün duası - İftar və imsak vaxtları
Sabah Ramazan ayının 15-ci günüdür.
Day.Az-ın məlumatına görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, martın 5-də Bakıda imsak saat 05:43-də, iftar isə saat 18:51-dədir.
Ramazan ayının 15-ci gününün duası:
"Allahummərzuqni fihi taətəl-xaşiin. Vəşrih fihi sədri bi-inabətil-muxbitin. Bi-əmanikə ya əmanəl- xaifin".
Tərcüməsi:
"İlahi, bu gün qəlbində Allah xofu olan şəxslərə məxsus itaəti mənə nəsib et! Bu gün sinəmi məvazökarların tövbəsi ilə genişləndir! Əminliyinə and verirəm, ey qorxu əhlinə əminlik bəxş edən Allah!"
Allah orucunuzu qəbul etsin!
